В Саратове состоится Всероссийский конкурс чтецов Корана памяти Эдуарда Ганеева

8 февраля 2022 года в Саратове состоится Всероссийский конкурс чтецов Корана, посвященный памяти известного саратовского мецената Эдуарда Ганеева (15.01.1952 – 08.02.2019). Организатор – коранический центр «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Саратовской области.

Конкурс станет первым большим форумом в Саратовской области в юбилейном 2022 году – в этом году отмечается 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Всероссийский конкурс будет проводиться в двух номинациях: «хифз» (чтение наизусть всего текста Корана) и «5 джузов» (среди незрячих чтецов). Свое мастерство продемонстрируют знатоки Корана из 13 регионов Российской Федерации.

В состав жюри войдут известные российские специалисты в области таджвида и коранических наук.

Из-за объективных причин конкурс пройдет в ограниченном формате. При этом будет вестись онлайн-трансляция.

Также в рамках Всероссийского конкурса чтецов Корана состоится круглый стол по теме образования. Будут обсуждаться следующие темы: ближайшее будущее образования в России, законодательство в этой сфере, стратегии развития образования, частное образование, теоретические и практические вопросы.

dumrf.ru