В школе села Уленкуль Омской области работают три музея

Музей – это дом, в котором хранятся старинные вещи, экспонаты. Очень отрадно, что в последние годы к развитию музеев, их организации стали уделять серьезное внимание. В Уленкульской средней школе имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля таких музеев 3: краеведческий музей (1984 год), музей истории школы (1989 год), музей памяти Почетного гражданина Большереченского района Шиховой Манвии Хусаиновны (2009 год). Каждый из этих музеев имеет свою историю, экспонаты, причем некоторые очень ценные. Заслуга в создании музеев принадлежит Рахмангуловой Залифе Абдрахимовне, учителю, директору школы в прошлом, краеведу – человеку, который влюблен в родной край, историю и культуру малой родины.

Жители с интересом посещают музеи, интересуются историей родного края, людьми, которые прославили свои родные места. Особенно интересны фронтовые экспонаты, которые были оформлены в отдельную экспозицию. Это и фронтовая гимнастерка бывшего директора школы Рахмангулова А.С., и фронтовые письма земляков, каска, фронтовые ложки и многое другое.

Сегодня разговор хотелось бы рассказать о семейных музеях. Горжусь тем, что в Уленкульском поселении живут талантливые люди, о которых можно говорить очень долго и много. Это домашний музей самоваров и колокольчиков в Каракуле, домашнее шитье, коллекция самописных картин, изделия из дерева в Уленкуле и много еще разных экспонатов.

Семейный музей – эффективное средство познания системы ценностей семьи, традиций и культуры, передающейся из поколения в поколение. Создание семейного музея необходимо рассматривать как одну из форм совместных действий конкретной семьи. В результате этой совместной деятельности всех членов семьи происходит единение на основе изучения и освоения культуры и традиций не только конкретной семьи, но и социума вообще. Ведь то, что создается в семье для музея, собирается всеми, реставрируется, мастерится. Это можно пощупать, потрогать, сравнить с ныне существующими вещами, экспонатами. Другими словами, старинные вещи оживают, наглядно показывают быт и обычаи предков, вызывают интерес к истории и культуре, формируют уважение и бережное отношение к семейным традициям.

Подъезжая к дому по улице Лесной 14№1 в Уленкуле, сразу обращаешь внимание на резную окантовку штакетника палисадника, утопающего в разнообразии цветов. Недаром на заборе дома висит таблица «Дом образцового содержания». В этом живописном доме живут талантливые мои земляки, пенсионеры – Сафарметов Амир Мунирович и его супруга Гульниса Хусаиновна, создавшие в своем доме музейный комплекс. Это совместное увлечение супругов, их талантливые руки, творческое отношение к любому делу создали этот уникальный уголок.

Небольшой дворик, утопающий в цветах и оригинально оформленный, превращен в музей социалистического быта. В верхней части экспозиции на самодельных полках посуда прошлого века. Большинство экспонатов уникальные и очень ценные. Внизу под полками – сепараторы разных модификаций: ручные и электрические, маслобойки. Ведь жители в прошлом держали очень много скота. Коллекция самоваров и чайничков, которыми пользовались наши предки, коллекция сеток-авосек, сумок, которые незнакомы нынешнему поколению, дополняется самодельными корзинами и весами-безменами. Уникальные бидоны, казаны, чугунки, треноги, чугунные утюги и подставки, конечно, привлекают внимание и вызывают интерес. Как это интересно!!!

Амир Мунирович мастер –столяр, и никто не пройдет мимо столярных и плотницких инструментов, именно старинных, собранных им. Интересные лампы, фонари, телефоны, печатные машинки, рукомойники, старинные часы, некоторые не остановили свой ход, швейные машинки разных производителей никого не оставят равнодушным. Столетние комоды и полки, на которых расположены экспонаты, выглядят привлекательно.

Так как жители наших сел занимались вязанием, вниманию посетителей представлена коллекция прялок и самопрялок. Хозяйка дома Гульниса ханум с воодушевлением представляет экспонаты уличной экспозиции музея социалистического быта, с интересом рассказывает и показывает альбом о жизни и строениях села Уленкуль, который хранится здесь же. Здесь же с любовью собраны образцы наличников, деревянные санки и бочки!

Входя в дом, в сенцах с волнением обращаешь внимание на выставку, посвященную Великой Победе. Эту выставку хозяева посвятили отцу Амира абый – Сафарметову Муниру Бикбаувичу, фронтовику, легендарному разведчику, чей подвиг описан во многих произведениях. Здесь хранятся его фотографии, боевые награды, публикации о нем, труды его внуков о боевом прошлом своего деда.

Очень символично, что рядом с выставкой об отце – выставка поделок из дерева самого Амира Мунировича. Это с любовью вырезанные ложки, чашки, тарелки и расписные игрушки из сподручного материала. К слову сказать, отец Амира Мунировича подарил им самодельную скамейку, которая сейчас украсила бы любой интерьер. Супруги Сафарметовы дорожат этим подарком, впрочем, как и любой вещью, будь то расписная кровать деда или уникальный комод тети. Поэтому у них такой интерес к старинным вещам, сбор и коллекционирование, оформление выставок и экспозиций. Жаль, места дома маловато. Развернуться на широкую ногу негде! Здесь же оригинальные национальные костюмы и платья с уникальными орнаментами, салфеточки, скатерти, подушечки, покрывала, всевозможные тапочки, сшитые и связанные хозяйкой дома Гульнисой ханум. Не раз изделия экспонировались на различных выставках и занимали достойные места. Каким бы видом деятельности не занималась Гульниса, к результатам ее деятельности нельзя придраться.

Заходя домой, обращаешь внимание на то, что кухня со вкусом оформлена под гжель- это еще одно увлечение хозяйки.

Как выше было сказано, Амир Мунирович – очень талантливый человек. (К слову сказать, недавно отметил день рождения, мы желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.) Из имеющихся больше десятка музыкальных инструментов в доме, 9 из них отремонтированы им и находятся в рабочем состоянии, и в свободные минуты он наигрывает на них любимые мелодии. Долгое время он был музыкальным руководителем народного ансамбля «Наза», поэтому может подыграть любому солисту, благо он знает практически все старинные татарские и русские песни.

В зале, оформленном хозяйкой дома, картины по сюжетам родного края, расписанные акварелью, вышитые болгарским крестом. Здесь же привлекает внимание еще несколько экспозиций. Самодельный круглый стол и отремонтированная Амиром Мунировичем старинная этажерка заставлены поделками из подручных материалов, украшениями из бересты, сувенирами, созданными искусными руками Гульнисы ханум. Сразу бросается в глаза выставка головных уборов, уникальных украшений и кукол, одетых в национальные костюмы. Детали костюмов не повторяются, все подогнано с ювелирной точностью, куклы красивы и оригинальны. А изделия из бересты!! Какие можно найти слова, чтобы выразить восхищение этими произведениями искусства. Здесь туески, сумка, самоварчик, чайник, действующий светильник, детские сандалики, коробочки. Это все сделано из местной бересты и могло бы стать украшением любого музея. Эти уникальные изделия, созданные руками наших земляков, очень талантливых людей, самородков, останутся в памяти потомков и посетителей. Остается только гордиться такими людьми, которые стараются для будущего поколения. Именно благодаря таким людям не исчезнут традиции нашего народа, его самобытная культура. Огромное уважение вызывает их труд, никем не оплачиваемый. Ведь все, что они делают, делают по зову сердца. Это истинные, бескорыстные и увлеченные патриоты родной земли.

Мое небольшое выступление о талантливых земляках, создавших практически музейный комплекс на дому, поможет узнать много нового и интересного об их творчестве, об их любви к родному краю, традициям, их стремлении все созданное ими донести до потомков. В этом я вижу самое ценное и важное – уважение к традициям и культуре семьи и социума вообще. Рядом с нами столько талантливых людей, которых нужно вовремя заметить!

Чумаров Сиятин Салимович