В Соль-Илецке прошло мероприятие «Аулак ой»

В Соль-Илецке Местная Татарская национально -культурная автономия подготовила и провела спектакль «Аулак ой». Мероприятия было подготовлено благодаря руководителю драмкружка Амину Нуретдинову, руководителю Дома культуры им. Дзержинского Владимиру Салахутдинову, руководителю танцевальной группы «Эльданс» Эльвиру Заитову. Декорации подготовили Венера Абдрашитова и Елена Бикеева, звукоржиссер – Радик Рафиков.

Также в мероприятии приняли участие воспитанники детского дома и с педагогом Шамилем Чибиневым. Гармонист – Шарипов Зиннур. Организаторы выражают благодарность артистам и гостям мероприятия