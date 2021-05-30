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В Соль-Илецке прошло мероприятие «Аулак ой»

В Соль-Илецке прошло мероприятие «Аулак ой»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.05.2021 0 7

В Соль-Илецке Местная Татарская национально -культурная автономия подготовила и провела спектакль «Аулак ой». Мероприятия было подготовлено благодаря руководителю драмкружка Амину Нуретдинову, руководителю Дома культуры им. Дзержинского Владимиру Салахутдинову, руководителю танцевальной группы «Эльданс» Эльвиру Заитову. Декорации подготовили Венера Абдрашитова и Елена Бикеева, звукоржиссер – Радик Рафиков.

Также в мероприятии приняли участие  воспитанники детского дома и с педагогом Шамилем Чибиневым. Гармонист – Шарипов Зиннур. Организаторы выражают благодарность артистам и гостям мероприятия

Татарская национально-культурная автономия Соль-Илецкого района

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