В Татарстане продолжается прием заявок на IX фестиваль работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман»

В Татарстане продолжается прием заявок на IX ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман».

Успеть стать частью фестивального движения можно до 5 октября.

«Прием заявок продлен в связи с прямыми обращениями глав муниципальных образований. В этом году множество предприятий и отдельных исполнителей, которые обратились к руководству районов с просьбой о продлении срока приема заявок. Все они станут участниками проекта впервые», – отметили организаторы фестиваля.

Подать заявку можно на сайте «Наше время — Безнең заман». К участию в проекте допускаются лица в возрасте от 18 до 35 лет (в составе команд — до 45 лет). Кроме того, претенденты, занимающиеся артистической деятельностью профессионально, к участию не допускаются.

Напомним, фестивальное движение «Наше время — Безнең заман» в Татарстане начнет очередной сезон с зональных этапов, которые пройдут 8–9 октября в Альметьевске, 15–16 октября в Нижнекамске, 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.

idel-tat.ru