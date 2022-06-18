В Ульяновске состоялось открытие XXII Федерального Сабантуя

Сегодня в Парке Победы города Ульяновска празднуют татарский национальный праздник – жителей и гостей города объединил XXII Федеральный Сабантуй. На праздник приехали представители более чем из 50 регионов России.

Национальными угощениями, песнями и танцами встретили здесь почетных гостей – Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Губернатора Ульяновской области Алексея Русских, Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Национальные подворья из разных районов Ульяновской области и Нижнекамского района Татарстана оказали гостям радушный прием: творческие коллективы исполнили татарские народные песни, рассказали о выставках, посвященных культуре своего народа.

Торжественное открытие началось с театрализованной постановки, рассказывающей о татарских национальных традициях. Основной темой концертных номеров стала дружба народов.

В официальной части праздника был зачитан приветственный адрес от имени Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова.

– Пусть Сабантуй как и прежде будет символом нашего единства! – говорится в письме.

С приветственным словом к гостям праздника обратился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он поздравил всех с праздником Сабантуй и выразил благодарность руководству Ульяновской области.

– Сабантуй это праздник не только для татар, это праздник для всех. На сегодняшний день он отмечается в 58 регионах России и в 35 странах зарубежья. Сабантуй помогает нам сохранять традиции и историю татарского народа, – отметил он.

Также гостей праздника поприветствовал Губернатор Ульяновской области Алексей Русских:

– Сабантуй – яркий, долгожданный и красочный праздник. Я желаю каждому насладиться этим праздником!

Здесь Ульяновская область передала символ Федерального Сабантуя “Тулпар ат” Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что в прошлом году в городе Кемерово при поддержке Президента Республики Татарстан был проведен первый Международный Шахтерский Сабантуй. В следующем году на Кузбассе пройдет XXIII Федеральный Сабантуй.

Честь поднять Флаг XXII Федерального Сабантуя была доверена Заслуженному врачу России Сайдашу Шамсутдинову.

Торжественное открытие продолжилось церемоний награждения. Здесь Татарской национально-культурной автономии Ульяновской области были вручены ключи от микроавтобуса.