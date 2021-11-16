В Ульяновской области подвели итоги премии «За вклад в развитие межнациональных отношений»

Напомним, Губернаторская премия в сфере развития межнациональных отношений в Ульяновской области проводится ежегодно. Она направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа страны, проживающего на территории Ульяновской области.

Так, в номинации за вклад в укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов премия присуждена Председателю Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Исламу Гусейнову.

Председатель областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин определён победителем в номинации за вклад в гармонизацию межэтнических отношений, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия на территории Ульяновской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

За успешную социальную и культурную адаптации иностранных граждан на территории Ульяновской области премию получил директор Центра по работе с иностранными обучающимися УлГУ Марина Денисова. За вклад в обеспечение равенства прав и свобод человека независимо от его расы, национальности, отношении к религии поощрена Председатель региональной немецкой национально-культурной автономии Ирина Самойлова.

«Я руковожу национальной автономией в Ульяновской области около 30 лет. Посвятила свою жизнь развитию национальной культуры и традиций, родного языка, просвещению молодого поколения. Рада, что вношу вклад в укрепление межнационального единства. Например, в этом году совместно с фондом «Ульяновск – культурная столица» мы провели форум «Молодёжная мастерская». На нём собралась творческая молодёжь из числа российских немцев. Были участники из регионов России, а также Узбекистана, Казахстана», – сказала Ирина Самойлова.

Она также отметила, что в Ульяновской области вопросам национальностей, включая сохранение и развитие культуры и традиций народов, уделяется большое внимание. Напомним, в регионе ежегодно проводится грантовый конкурс для некоммерческих организаций в сфере межнациональных отношений.

Победители конкурса получили свидетельство о присуждении премии, а также денежное поощрение.

ulgov.ru