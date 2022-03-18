О поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, обычные люди, но в суете постоянных забот они не перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются и живут не только в столицах, но и в самых отдалённых уголках нашей страны. Именно такие люди стали гостями библиотеки в этот день.

16 марта в Заинском районе в Центральной библиотеке имени С. Рафикова состоялся литературный вечер «Туган якка мәдхия» – встреча с местными писателями Розой Хайрутдиновой и Халидой Садыковой . Роза Хайрутдинова – педагог, посвятившая свою жизнь образованию детей, автор книги “Күңел тәрәзәләрем”. Ее стихам присуще чувственное переживание женской души. Халида Садыкова – умный, общительный человек, интересный собеседник. Очень скромная и интеллигентная женщина. Активный читатель, член клуба “Сөмбелә” при библиотеке. Её поэзия это– отражение её самой. Они пронизаны светом любви к жизни, к близким и дорогим людям, к родным местам. Она автор книги “Хыял кошым”. В ходе мероприятия гости рассказывали о себе о своем творчестве, в яркой выразительно-эмоциональной форме читала свои стихи о природе, о чувствах, о людях, о родном крае. Зрители задавали множество вопросов, их интересовало, как часто рождаются стихи, как это происходит, кто любимый поэт. Щедрым теплом и светом была пронизана эта встреча, и оставила добрый след в душе каждого, кто побывал на ней. Стихи и песни, которые прозвучали на этой встрече позволили прикоснуться к прекрасному, помогли отвлечься от обыденности, забыть о многочисленных заботах и проблемах, просто отдохнуть душой.