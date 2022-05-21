Василь Шайхразиев награжден орденом “Аль-Хамд”

Сегодня в городе Болгар состоялось торжественное открытие мероприятия “Изге Болгар җыены”. Церемония посвящена 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

На мероприятии принимают участие почетные гости и 1100 делегатов Всероссийского схода татарских религиозных деятелей.

Верховный муфтий России, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат хазрат Таджутдин вручил орден “Аль-Хамд” Заместителю Премьер-министра Республики Татарстан, Председателю Национального Совета Всемирного конгресса татар Василю Шайхразиеву за весомый вклад в духовно-нравственное возрождение российского общества, укрепление мира, согласия и доброго сотрудничества между народами и последователями традиционных религий России.