Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Самару

Сегодня, 19 октября, заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется в Самару. Программа рабочего визита включает ряд встреч с представителями татарской общественности.
- Татары – второй по численности народ в Самарской области. В области насчитывается около 30 сел с преобладанием татарского населения. Много татар в Тольятти, Сызрани, Нефтегорске, Похвистневском, Камышлинском, Елховском, Шенталинском, Челно-Вершинском районах.