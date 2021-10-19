tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Самару
Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Самару

Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Самару

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 19.10.2021 0 11

Сегодня, 19 октября, заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется в Самару. Программа рабочего визита включает ряд встреч с представителями татарской общественности.

  • Татары – второй по численности народ в Самарской области. В области насчитывается около 30 сел с преобладанием татарского населения. Много татар в Тольятти, Сызрани, Нефтегорске, Похвистневском, Камышлинском, Елховском, Шенталинском, Челно-Вершинском районах.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.