Василь Шайхразиев принял участие в открытии выставки Роберта Мифа

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось открытие персональной выставки известного петербургского художника, мастера городского архитектурного пейзажа Роберта Мифа (Мифтахутдинова). В открытии выставки принял участие вице-премьер Василь Шайхразиев, также постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Главные темы живописных произведений художника Роберта Мифа – это город на Неве, пейзажи родного Татарстана и Ленинградской области.