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Василь Шайхразиев принял участие в открытии выставки Роберта Мифа

Василь Шайхразиев принял участие в открытии выставки Роберта Мифа

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.05.2021 0 4

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось открытие персональной выставки известного петербургского художника, мастера городского архитектурного пейзажа Роберта Мифа (Мифтахутдинова). В открытии выставки принял участие вице-премьер Василь Шайхразиев, также постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Главные темы живописных произведений художника Роберта Мифа  – это город на Неве, пейзажи родного Татарстана и Ленинградской области.

 

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