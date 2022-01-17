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Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций Башкортостана

Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций Башкортостана

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.01.2022 0 3

17 января в Уфе заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций Республики Башкортостан. Встреча состоялась на площадке Уфимского государственного татарского театра “Нур”.

С докладами выступили представители общественных, научных, религиозных сообществ, руководители культурно-просветительских центров.

  • Несмотря на трудности, вызванные эпидемиологической ситуацией в мире, Конгресс татар Башкортостана работает в полную силу. Свидетельством тому является проведение месячника татарской культуры в Шаранском районе, конкурса “Минем Тукай” в городе Туймазы, организация Сабантуя в Кигинском районе и многое др. В нынешнем году запланировано проведение Съезда татар Башкортостана. Мероприятие запланировано на 9-11 июля. Стоит отметить, что в преддверии Съезда в каждом городе республики состоятся конференции Конгресса татар Башкортостана, – заявил депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Исполкома Конгресса татар Республики Башкортостан Загир Хакимов.

Василь Шайхразиев, в свою очередь, рассказал о грядущем Съезде Всемирного конгресса татар, который пройдет 2 августа в Казани. Вице-премьер РТ отметил, что уже в марте стартуют мероприятия по выборам делегатов на VIII Съезд Всемирного конгресса татар.

Завершилась встреча просмотром спектакля «Галиябану» по пьесе татарского драматурга Мирхайдара Файзи.

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