Ленария Муслюмова: «Необходимо усилить внимание к молодежным организациям в регионах»

Руководитель Форума татарской молодежи Ленария Муслюмова на заседании Национального Совета Всемирного конгресса татар рассказала о деятельности молодежных организаций. Форум объединяет более ста организаций в регионах Российской Федерации и за рубежом. В России официально зарегистрирована 31 молодежная организация, за рубежом -12.

Форум организует для татарской молодежи стратегические сессии, дискуссионные площадки, образовательные проекты и успешные городские фестивали. Большого внимания заслуживает проведение всемирной акции по проверке знаний татарского языка «Татарча диктант». В настоящее время акция проходит в 47 регионах России и 22 странах мира.

Ленария Муслюмова озвучила участникам заседания и свою просьбу. «Необходимо усилить внимание к молодежным организациям в регионах. Приглашаем Вас оказать содействие в расширении сети татарских молодежных организаций и представительств Всемирного форума татарской молодежи в регионах России и районах Татарстана с компактным проживанием татар»,- сказал руководитель Татарского молодежного форума.

Молодежь активно участвует и в мероприятиях, посвященных Всероссийской переписи населения. Планируется продолжить выезд мобильных групп из Казани в федеральные округа России. “Встречи с молодежью Приволжского и Уральского федеральных округов прошли в формате учебно-практической школы ”Акыл фабрикасы». В дальнейшем запланированы встречи в Южном, Центральном и Сибирском федеральных округах», — сказала Ленария Муслюмова.