Рафик Мухаметшин рассказал о деятельности рабочей группы “Координация деятельности религиозных организаций”

В ходе заседания Национального Совета рассматривалась деятельность 7 рабочих групп, занимающихся вопросами переписи населения.

Напомним, группы были созданы на заседании Национального Собрания, которое состоялось 19 января. Результаты деятельности данных рабочих групп будут рассматриваться на заседаниях Национального совета. Также для каждой рабочей группы будет назначен ответственный сотрудник из Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

С отчетом о проделанной работе группы “Координация деятельности религиозных организаций” выступил руководитель группы, ректор Российского исламского института, Мухаметшин Рафик Мухаметшович.

Он рассказал, что был создан онлайн курс для изучения ислама “Основы Ислама” в виде мобильного приложения, а также онлайн версия курсов “Без татарлар” (“Мы татары”) для изучения татарского языка. Рафик Мухаметшин отметил, что подобные курсы подходят для дистанционного прохождения занятий, что важно для студентов всех форм обучения. Кроме того, ректор РИИ рассказал об открытии татарской кафедры в институте и о работе по изучению татарского языка религиозными деятелями в регионах России.

Рафик Мухаметшин сообщил о подготовке к таким масштабным проектам как ” Изге Болгар җыены” и к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.