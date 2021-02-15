Гульназ Шайхиева: “Необходимо увеличить время вещания передачи “Татарлар””

На заседании Национального Совета Всемирного конгресса татар начальник управления информационной службы по связям и со СМИ Гульназ Фирдинантовна Шайхиева рассказала о работе деятельности средств массовой информации во время проведения Всемирной переписи населения.
“Передача “Татарлар ” на канале ТНВ рассказывает о соотечественниках, проживающих в разных регионах. Но хронометраж передачи всего 23 минуты. Думаю, что этот вопрос необходимо рассмотреть и найти решение, как можно продлить время вещания передачи”, – обратилась Гульназ Шайхи к руководству ТНВ.
Сотрудники Конгресса регулярно участвуют в программах республиканского канала. “В передаче “Башваткыч” мы собрали победителей конкурса “Татар авылы”, а в передаче “Точка опоры” сотрудники Конгресса татар обсуждали национальные вопросы,” – рассказала Гульназ Шайхиева.
Присутствовавший на заседании заместитель исполнительного директора канала “Новый век” Данил Гиниятов заверил, что поднятые вопросы будут доведены до руководства канала.