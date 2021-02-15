Гульназ Шайхиева: “Необходимо увеличить время вещания передачи “Татарлар””

На заседании Национального Совета Всемирного конгресса татар начальник управления информационной службы по связям и со СМИ Гульназ Фирдинантовна Шайхиева рассказала о работе деятельности средств массовой информации во время проведения Всемирной переписи населения.

Она отметила, что на сайте Всемирного конгресса татар создана специальная рубрика, посвященная переписи населения. Здесь публикуются новости со всей России. В газете “Татарлар” регулярно выходят публикации, касающиеся переписи, а также о жизни соотечественников.

“Передача “Татарлар ” на канале ТНВ рассказывает о соотечественниках, проживающих в разных регионах. Но хронометраж передачи всего 23 минуты. Думаю, что этот вопрос необходимо рассмотреть и найти решение, как можно продлить время вещания передачи”, – обратилась Гульназ Шайхи к руководству ТНВ.

Сотрудники Конгресса регулярно участвуют в программах республиканского канала. “В передаче “Башваткыч” мы собрали победителей конкурса “Татар авылы”, а в передаче “Точка опоры” сотрудники Конгресса татар обсуждали национальные вопросы,” – рассказала Гульназ Шайхиева.

Присутствовавший на заседании заместитель исполнительного директора канала “Новый век” Данил Гиниятов заверил, что поднятые вопросы будут доведены до руководства канала.