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На заседании Национального Совета выступил Фарит Уразаев

На заседании Национального Совета выступил Фарит Уразаев

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, Главные новости, 15.02.2021 0 3

Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям, руководитель рабочей группы по развитию предпринимательства и экономических связей в регионах проживания татар Фарит Уразаев выступил на заседании Национального Совета.

Он отметил, что в рабочей группе “Развитие предпринимательства и экономических связей в регионах проживания татар” состоят 17 человек. Также Фарит Уразаев подчеркнул, что деятельность группы основывается  на нескольких документах, один из них – документ “Татары: стратегия действия”, принятый на заседании Национального Собрания в 2020 году.

Кроме того, руководитель рабочей группы отметил основные направления работы: это меценатская деятельность, создание горизонтальных связей  между районами регионов России и районами Татарстана, деятельность в рамках развития внутреннего туризма, вопросы сотрудничества с Казанским кооперативным институтом, совместная деятельность с экономическими зонами регионов, проект “Здоровая нация” и др.

Также Фарит Уразаев  рассказал о Всероссийском сходе предпринимателей татарских сёл, который запланирован на 31 марта – 2 апреля.

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