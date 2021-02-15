Дамир Исхаков: “Вопрос переписи населения всегда остро стоял перед татарами”

Как сообщил руководитель Аналитической и мониторинговой группы по вопросам переписи населения – доктор исторических наук, главный редактор журнала «Туган җир» Дамир Исхаков, на телеканале ТНВ вышло 24 передачи по истории татар.

«Вопрос переписи населения всегда остро стоял перед татарами. Нам приходилось работать в разных направлениях. По согласованию с телеканалом ТНВ была выпушена серия телепередач. На основе этих фильмов ученые Института истории создали еще 10 фильмов», – сказал он.

Историк отметил, что сегодня молодое поколение не смотрит телепередачи. Поэтому группа экспертов пришла к выводу о создании 40 коротких видеороликов. Как известно, на сегодняшний день 23 видеоролика уже загружены в Интернет и распространены по разным каналам.

Илюзя Абульханова