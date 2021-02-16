В Актаныше установили памятную доску погибшему в Афганистане Хамбалу Гамбарову

Спустя 41 год после гибели в Афганистане уроженца деревни Азметьево Актанышского района Хамбала Гамбарова установили памятную доску в мемориальном комплексе в парке Победы в Актаныш.

Торжественное открытие состоялось сегодня и было приурочено к 32-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. В мероприятии приняли участие глава Актанышского района Энгель Фаттахов, военный комиссар Ленар Ахметзянов, ветераны Афганской войны и др. Также на открытие памятной доски приехала мать Гамбарова — Гульзифа Закировна. Она поблагодарила руководство республики, Актанышского района и всех, кто внес вклад в увековечение памяти ее сына.

В 2019 году усилиями активистов Благотворительного патриотического фонда мусульман в ходе поисковой экспедиции в Афганистане удалось обнаружить предположительное место захоронения Хамбала Гамбарова и узнать подробности о его последнем бое. Это позволило исправить неточность в документации, согласно которой татарстанец числился уроженцем Казахстана.

Хамбал Гамбаров проходил службу в 122-м мотострелковом полку 201-й мотострелковой дивизии. Пропал без вести 27 июня 1980 года в провинции Балх. По предварительной информации, малочисленная группа, в состав которой он входил, попала в засаду душманов.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru