Канал «ШАЯН ТВ» запускает 3 сезон грандиозного шоу «Сәйлән»!

Этот проект стал визитной карточкой телеканала «ШАЯН ТВ». Ежегодно он привлекает внимание тысячи мальчишек и девчонок со всей республики. И это не удивительно! Ведь на кону возможность стать настоящей звездой!

Главные задачи конкурса – поиск, выявление и поддержка одаренных исполнителей татарской народной, классической, эстрадной музыки и создание благоприятных условий для развития юных талантов и их творческого потенциала.

Победители прошлых сезонов уже сотрудничают с популярными в Республике лейблами, выступают в дуэтах с именитыми звездами татарской эстрады, снимаются в клипах и ведут программы на телевидении. Их узнают, ими восхищаются, на них ровняются!

Для того, чтобы стать участником нового сезона проекта «Сәйлән» необходимо записать песню, заполнить анкету и направить все это на электронный адрес [email protected] до 30 июня!

Положение о конкурсе и анкета участника доступны на сайте shayantv.ru.

Ссылки: shayantv.ru, youtube.com/ШАЯНТВ, @shaiantv , / shayantv