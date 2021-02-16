12 и 13 февраля в Татарском культурном центре Москвы состоялись Дни Татарстанского кино.

12 и 13 февраля в Татарском культурном центре Москвы состоялись Дни Татарстанского кино.

Организаторы мероприятия: «Татаркино» при содействии Полномочного представительства РТ в РФ и Автономии татар Москвы.

12 февраля вниманию зрителей был представлен художественный фильм-мелодрама «Сөмбел» по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам».

С приветственными словами к гостям вчера обратились заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин и директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов.

Ведущая вечера заслуженная артистка Республики Татарстан Лейсан Дусаева дала возможность высказаться всем желающим. Оживленное обсуждение с участием актеров и членов съемочной группы, стало отличительной особенностью встреч со зрителями в Татарском культурном центре Москвы.

Завершились показы 13 февраля двумя короткометражными фильмами.

Зрителям были представлены две киноленты: драма «Остазбикә» по мотивам произведений классика татарской литературы Гаяза Исхаки и драма «Нигез йорт» по мотивам одноименного произведения татарского писателя Галимьяна Гильманова.

Картины татарстанских режиссеров не оставили зрителей равнодушными и вызвали горячую дискуссию.

А мы ждём всех, кому интересно узнать больше о современном кинематографе на традиционные «Кинопятницы» в Татарском культурном центре с прекрасной Лейсан Дусаевой.