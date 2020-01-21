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28 февраля пройдёт традиционный День татарской кухни в Свердловской области

28 февраля пройдёт традиционный День татарской кухни в Свердловской области

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 21.01.2020 0 4

Мероприятие будет посвящено памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, в рамках празднования 100-летия образования ТАССР

16 января в здании Постоянного представительства Свердловской области прошло организационное совещание мероприятия, где приняли участие и.о. Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Сафиуллина Ф.А., представители Министерства АПК и продовольствия Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциации кулинаров Свердловской области и другие. В ходе заседания рабочей группы обсуждался план проведения Дня татарской кухни, программа и состав участников.

День татарской кухни состоится 28 февраля 2020г., в 10.00 в кафе «Сабантуй» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 16. Приглашаются все желающие.

Постоянное представительство РТ в Свердловской области

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