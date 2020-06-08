AR-эчпочмаки, соцсеть для татар и «Яндекс.Переводчик»: как татарский язык покоряет цифровой мир

Появление в «Яндекс.Переводчике» татарского языка, случившееся ровно пять лет назад, стало одним из многочисленных путей внедрения языка Тукая в онлайн. «Реальное время» изучило, как еще — через мессенджеры, соцсети, клавиатуры и даже инстамаски — татарский проникает в интернет, насколько это способствует популяризации и спасению языка, а также почему некоторые из цифровых проектов на татарском приказали долго жить. Подробности — в нашем обзоре.

«Простора для деятельности — поле непаханое»

В июне 2015 года Яндекс запустил функцию онлайн-перевода на татарский язык. По признанию специалистов российского ИТ-гиганта, для этого им пришлось серьезно помучиться и даже привлечь к разработке ученых из Академии наук Татарстана, поскольку татарский — один их самых трудных для машинного перевода из-за сложной морфологии.

Появление этой функции в «Яндекс.Переводчике» стало действительно долгожданным: до этого момента пользователи «Яндекса» каждый месяц задавали 50—60 тысяч запросов о татарско-русском переводчике. Помимо этого создатели учитывали, что татарским уже на тот момент владело около 4,3 миллиона жителей России, а по количеству человек, которые считают его родным, это второй язык в стране.

С недавних пор у автовладельцев, знающих татарский, также появился запрос на дополнение сервиса «Яндекс.Навигатор». Этот продукт «Яндекса» уже «освоил» несколько языков (турецкий и украинский), но до сих пор не заговорил по-татарски.

— Татарский язык нужен в навигаторе! — заявлял ранее «Реальному времени» представитель Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин. — У «Яндекса» в этом плане простора для деятельности — поле непаханое, и почему они не делают такие локализации, и не только с татарским, мне вообще непонятно! Возможно, не видят необходимости — ориентируются на то, что в России государственный язык — русский. Но это неправильно, у человека должен быть выбор, в том числе и в этом плане.

На запрос «Реального времени» о возможности перевода навигатора на татарский язык нашим изданием был получен лаконичный ответ о том, что у компании пока нет таких планов. «Если что-то изменится, мы обязательно сообщим», — уточнили в IT-гиганте.

«Татарам салам, остальным соболезную»

Продукты «Яндекса» — неважно, состоявшиеся или нет — далеко не единственный путь проникновения татарского языка в цифровой мир. К примеру, сейчас на пике популярности находятся инстамаски с татарской тематикой. Особенно часто в сториз встречается маска-переводчик с русского на татарский и наоборот, разработанная заместителем председателя молодежного парламента при Госсовете РТ Азатом Кашаповым.

В прошлом году внимание СМИ к себе привлекла так называемая «маска татарина», созданная казанским предпринимателем Рафаэлем Юсуповым. При ее использовании у пользователя на экране появляются тюбетейка, татарстанский триколор и «дождь из эчпочмаков».

В целом, если набрать в поиске по маскам Instagram слово «татар», можно найти массу интересных вариантов. К примеру, нам встретилась маска к 100-летию ТАССР с флагом Татарстана вместо фона, как минимум десять вариаций на тему «Татар кызы», а также надписи «Татарам салам, остальным соболезную», «АУЕ татары», «Татары — сила», «Татарское ОПГ», «Татары гуляют, остальные наблюдают», «Жизнь без татарки, как чай без заварки» и «Айда инде».

Некоторые разработчики, неравнодушные к татарскому языку, рискнули взяться за более серьезные проекты. К примеру, казанская IT-компания Futureinapps несколько лет назад занялась созданием собственного мессенджера Telem — с татарским интерфейсом. Как пояснял ранее нашему изданию глава компании Айрат Галиуллин, татарский — не главная фишка приложения: там будут казахский, украинский, китайский и английский языки. Сейчас этот проект все еще в разработке.

По всей видимости, не столь узкая направленность позволила проекту остаться на плаву, чего не скажешь о татарской соцсети «Татар иле». Проект, амбициозно стартовавший еще в 2013 году и достигший достаточно скромных результатов при финансировании в 15 млн рублей, в 2016-м был передан на сопровождение новому оператору — Министерству образования РТ, а к 2020-му и вовсе пропал со всех радаров.



«Проникновение языка через интернет — мера недостаточная»

«Реальное время» связалось с разработчиками нескольких перечисленных выше продуктов и попросило прокомментировать их степень проникновения татарского в цифровой мир, а также оценить, приносят ли подобные проекты пользу этому языку. Так, по мнению Рафаэля Юсупова, эта история скорее не про функционал, а про присутствие, поскольку люди, которые слабо используют татарский язык в обиходе, будут так же слабо использовать его и в мессенджерах, и в любых других каналах связи.

— Всегда, когда мы разрабатываем что-то с татарским оттенком, мы делаем акцент не на локальной, а на глобальной аудитории. У нас есть статистика по использованию наших продуктов, и мы видим, что их, как правило, используют в Москве. Также у нас есть публикации из Нью-Йорка. Люди таким образом подчеркивают свою идентичность, — считает создатель «маски татарина». — Вообще, мне кажется, для всего татарского языка песня «Мин алтын матур чэчэк» сделала больше, чем вся наша эстрада за все время своего существования. В целом нужно прикладывать огромные усилия для того, чтобы люди что-то смотрели или слушали на татарском. Думаю, нам стоит поучиться у Чечни и Дагестана, где телевизионные просмотры на родном языке просто космические. Те же переводы сериалов, которые делаются у нас, выглядят не очень для такого могучего языка, как татарский.

По словам основателя ИТ-компании Futureinapps Айрата Галиуллина, татарский язык действительно начал активно появляться в переводчиках, в интерфейсах мобильных приложений и сайтах, в расширениях для известных социальных сетей, но количество людей, которые пользуются татарским языком в Сети, очень скромное.

— Из этого следует вывод, что проникновение языка через сеть Интернет — это не достаточная мера для того, чтобы по крайней мере татары, особенно молодое поколение, стали активно использовать родной язык в общении, ну или хотя бы свободно им владеть. На мой взгляд, с ростом нового поколения татарский язык в обществе становится менее актуальным. Этому также способствует отмена языка в качестве обязательной дисциплины в школах. Члены семей все меньше и меньше общаются на родном языке между собой, а среднестатистическому татарину сегодня рентабельнее изучать какой-нибудь международный язык, например английский, — комментирует Айрат Галиуллин.

О том, что появление татарского в переводчиках или других продуктах вряд ли станет стимулом для изучения языка, заявляет и Рафаэль Юсупов.

— Будет лучше, если средства [которые тратятся на создание мессенджеров или соцсетей] будут вкладываться в контент. Это было бы намного адекватнее. У меня в окружении есть огромное количество девушек, которые учат сейчас турецкий язык, потому что они влюбились в потрясающие турецкие сериалы. Давайте лучше на те деньги, которые есть, снимем крутой сериал на татарском. Да, пусть будет перевод, субтитры, но зрителю точно захочется лучше понимать язык. Повторюсь, бюджеты лучше вкачивать в контент, — резюмирует эксперт.

Основательница SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева отмечает: татарские «фишки» в соцсетях — способ сохранения не только языка, но и в целом татарской идентичности.

— Я думаю, что каждый человек, выросший в Татарстане, чувствует свою культурную идентичность. Она считывается в нашем поведении, отношении, в наших общих воспоминаниях детства. Важно ее сохранить и передать следующим поколениям. Культура меняется, адаптируется под внешний мир. Соцсети, AR-технологии — часть этого мира. Поэтому появляются AR-маски на татарском языке, всевозможные сервисы, а еще бизнесы, популяризирующие татарскую культуру. Во время самоизоляции проходили концерты татарских исполнителей. Надо сказать, что все делается на высоком уровне с точки зрения и задумки, и исполнения, — полагает Фасхеева.

realnoevremya.ru