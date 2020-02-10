День «Моабитских тетрадей» в Национальном музее Республики Татарстан

15 февраля 2020 года отмечается 114-ая годовщина со дня рождения Мусы Джалиля – поэта-героя, чей подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине.

В 12:00 состоится торжественный вынос из фондов Национального музея легендарных «Моабитских тетрадей», написанных поэтом в фашистских застенках. Рукописи стихов, созданных М.Джалилем в берлинской тюрьме «Моабит», чудом сохранившиеся и дошедшие до нас, являются одним из ценнейших экспонатов музея. Только раз в году — 15 февраля — у жителей и гостей Казани есть возможность увидеть уникальный исторический памятник.

Почетное право выноса «Моабитских тетрадей» предоставлено сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан, председателю Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение Отечество» Александру Юрьевичу Коноплеву.

По сложившейся традиции, во время церемонии прозвучат стихи М. Джалиля на разных языках мира в исполнении победителей Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (организаторы — Всемирный конгресс татар, Министерство образования и науки РТ, Союз писателей Республики Татарстан).

Впервые в рамках мероприятия пройдет реконструкторское занятие с показом советского и немецкого стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В течение дня в музее будут работать выставки «Погибая, не умрет герой» и «М.Джалиль. Мужество останется в веках»: экспозиции представят посетителям реликвии из музейного собрания, связанные с подвигом и судьбами Мусы Джалиля и его соратников.

Вход на мероприятие свободный.

tatmuseum.ru