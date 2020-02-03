«HIJAB Day»: в мухтасибатах Татарстана продолжаются мероприятия ко Дню хиджаба

В 7-ой день Джумада аль-Ахир (1 февраля) весь мир отметил Международный день хиджаба. По случаю этой даты в мечетях и мухтасибатах Татарстана прошли специальные мероприятия для представительниц прекрасного пола.

Так, в Нижнекамской мечети «Джамиг» для мусульманок организовали встречу с устазами. Свыше 170 девушек и женщин прослушали увлекательную лекцию о хиджабе и посмотрели мастер-класс по завязыванию платка. В завершение встречи гостьи коллективно совершили ду’а об укреплении нравственности в нашем обществе и о семейном благополучии.

В этот же день в Центральной мечети Аксубаевского района и в Елабужском мухтасибате прошла встреча, посвященная Всемирному дню хиджаба. Ее участницам так же рассказали лекцию о татарских национальных костюмах, о женском здоровье, пользе йоги для тела, раскрыли лайф-хаки по стилям хиджаба, подарили палантины Кроме того, среди мусульманок провели конкурс мунаджатов. Мероприятие завершилось чаепитием.

А в Бугульме в мечети «Ирхам» встреча под названием «HIJAB Day» собрала свыше 50-ти представительниц прекрасного пола. В рамках программы для гостей прошел показ мод, где были представлены восемь образов для повседневной жизни мусульманки, а также три праздничных образа. Далее для девушек провели мастер-классы по мехенди и завязыванию платка, лекции о нормах хиджаба в Исламе, викторину. Девушки, пришедшие в мечеть впервые, получили в подарок красивые палантины. Мероприятие также завершилось чаепитием.

В Набережночелнинском мухтасибате День хиджаба отметили за круглым столом по теме «Милли кием бик килешә үзеңә!». В рамках встречи спикеры провели презентацию о видах хиджаба.

Несмотря на то, что календарная дата уже прошла, посвященные ей мероприятия в Татарстане продолжаются. Напомним, 7 февраля в 16:00 в Рыбно-Слободском Доме Культуры состоится ярмарка-продажа «Кием – күңел көзгесе». В ее программе также запланированы дефиле, лекции, мастер-классы, фуршет и пр.

Еще одно масштабное событие, приуроченное ко дню хиджаба, ожидается в Чистополе в Исламском центре. Здесь 10 февраля пройдет мероприятие «Преображение. Лучше, чем вчера». Для девушек прочитают лекции, проведут тренинги, мастер-классы по рисованию, макияжу, косметологии.

В Казани день хиджаба отметят стараниями БФ «Закят» ДУМ РТ. 5 февраля фонд соберет своих подопечных — девочек, девушек и их мам. Хедлайнером встречи выступит известная певица Гүзәлем, которая покажет мастер-класс по завязыванию платка. Заодно мусульманки послушают увлекательные лекции, примут участие в играх, конкурсах и чаепитие.

dumrt.ru