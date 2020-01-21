Имамы и казыи Татарстана проходят очередные курсы повышения квалификации

В 25-ый день Джумада аль-уля, (20 января), в мухтасибате Лаишевского района собрались имамы-мухтасибы и казыи Республики Татарстан – здесь стартовали трехдневные курсы повышения квалификации. Укрепить профессиональную подготовку хазратам помогают известные религиозные алимы по акыде и фикху.

Первую для имамов лекцию читает ответственный секретарь Совета Улемов Духовного управления мусульман РТ, доктор исламских наук Рустам хазрат Нургалиев. Лекция посвящена вопросам семейного права в исламе. Поприветствовав участников, Рустам хазрат обозначил актуальность курсов для мусульманских деятелей — насущные проблемы религиозного характера у населения, в первую очередь, помимо поклонения, связаны с семейными вопросами. В рамках курса семейное право в исламе, его истоки и реалии рассматриваются в российской правовой плоскости. «По сути, исламское право в своих целях и задачах не противоречит целям и задачам российского законодательства в сохранении семьи и семейных ценностей, — сказал Рустам хазрат, отметив при этом на ряд определенных нюансов, касающихся исключительно исламского права. Лекция Рустама хазрата разработана на основе ханафитских книг, таких как «Аль-Хадая», «Бадаи’ ас-санаи’ фи тартиб аш-шараи’», «Хашия ибн ‘Абидин».

— Семейное право – это один из важнейших разделов мусульманского права, который регулирует личные и имущественные отношения супругов, детей, всех членов семьи, — подчеркнул хазрат. — Важность и значимость изучения этого раздела можно сравнить с деятельностью нейрохирурга, проводящего операцию на открытом мозге, когда из-за ошибки врача пациент не умирает, но может на всю жизнь остаться инвалидом. Также и здесь: ошибочное суждение или незнание семейного права – не делает нас духовно мертвыми, но семейно-бытовая травма, часто наносимая в результате безграмотности в области элементарных основ семейно-брачных отношений, может нанести непоправимый ущерб.

В рамках курса повышения квалификации, завтра ожидается лекция преподавателя Болгарской исламской академии, доктора шариатских наук Сейф Али аль-Асри по теме «Акыйда».

Напомним, уроки проходят на татарском, русском и арабском языках.

Курсы повышения квалификации для имамов-мухтасибов и казыев Республики Татарстан завершатся заседанием пленума ДУМ РТ.

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