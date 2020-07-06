«Китап» стал самым часто загружаемым татарским радиоприложением

Мобильное приложение «Китап», созданное в этом году для любителей татарской литературы и творчества, загрузили более 5 тысяч пользователей сервисов AppStore и GooglePlay. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов.
«Радио „Китап“ открылось всего два месяца назад. По наблюдениям, еще ни одному татарскому мобильному радио-приложению не удавалось добиться таких результатов за первые два месяца своего существования», — рассказал Миргаязов.
В ближайшее время в эфире радио «Китап» будут звучать произведения писателей Набиры Гиматдиновой, Рамзии Габдельхаковой, Марата Кабирова. Известные ведущие Абри Хабриев и Рамиль Шарапов предстанут в новом амплуа — они будут читать в эфире лирические произведения.
Чтобы слушать радио, нужно скачать бесплатное приложение в AppStore или Google Play.