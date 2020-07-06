«Китап» стал самым часто загружаемым татарским радиоприложением

Мобильное приложение «Китап», созданное в этом году для любителей татарской литературы и творчества, загрузили более 5 тысяч пользователей сервисов AppStore и GooglePlay. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов.