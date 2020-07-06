enrutat
Главная / «Китап» стал самым часто загружаемым татарским радиоприложением
«Китап» стал самым часто загружаемым татарским радиоприложением

«Китап» стал самым часто загружаемым татарским радиоприложением

в Новости, 06.07.2020 0 5

Мобильное приложение «Китап», созданное в этом году для любителей татарской литературы и творчества, загрузили более 5 тысяч пользователей сервисов AppStore и GooglePlay. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов.

«Радио „Китап“ открылось всего два месяца назад. По наблюдениям, еще ни одному татарскому мобильному радио-приложению не удавалось добиться таких результатов за первые два месяца своего существования», — рассказал Миргаязов.

В ближайшее время в эфире радио «Китап» будут звучать произведения писателей Набиры Гиматдиновой, Рамзии Габдельхаковой, Марата Кабирова. Известные ведущие Абри Хабриев и Рамиль Шарапов предстанут в новом амплуа — они будут читать в эфире лирические произведения.

Чтобы слушать радио, нужно скачать бесплатное приложение в AppStore или Google Play.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.