Команда Салавата Фатхутдинова сыграет в футбол против команды Филюса Кагирова

В Казани пройдет турнир по мини-футболу среди татарских творческих команд, который называется «Турнирмикрофон».

В соревнованиях примут участие восемь команд. В частности, это команда театра песни «Салават» во главе с народным артистом РТ Салаватом Фатхутдиновым, сборная команда татарских певцов во главе с заслуженным артистом РТ Филюсом Кагировым, сборные команды татарских журналистов и ведущих. А также команды радиостанций «Татар радиосы» и «Болгар радиосы», команда Татарского театра драмы и комедии имени Тинчурина, сборная команда татарских музыкантов, блогеров и спонсоров турнира.

Целями турнира его организаторы называют объединение представителей разных творческих профессий и популяризацию на их примере массового спорта среди населения.

Поклонников творчества участников турнира и любителей футбола приглашают стать зрителями уникального культурно-спортивного события. Вход на мероприятие будет свободным.

«В рамках турнира состоится розыгрыш подарков от спонсоров, для детей будет организована отдельная интерактивная площадка с аниматорами», – отмечают организаторы. tatar-inform.ru