Команда ТНКА стала победителем шахматного турнира

Шахматный турнир среди представителей национально-культурных объединений Санкт-Петербурга прошёл 18 октября на улице Моховой, 15.

Санкт-Петербургский Дом национальностей распахнул свои двери для любителей этой древней интеллектуальной игры. Команды национально-культурных обществ города, представляющих народы Дагестана, Ингушетии, Иркутской области, Карелии, Татарстана, Украины, Чечни и Чувашии сошлись в дружеской встрече на двенадцати шахматных досках. По договорённости, каждая команда была представлена тремя игроками. Некоторые партии своей напряженностью собирали вокруг отдыхающих игроков. Но все команды успели сыграть с каждой другой.

По результатам общей игры, победителем вышла команда татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Более того её игроки, во главе с председателем автономии Раисом Яркаевым заняли призовые места в индивидуальном зачёте. Второе место заняла команда украинской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Их игра проходила под чутким руководством президента организации, профессора Василия Тегзы. С минимальным отрывом, третье место заняли ребята, представляющие ингушскую молодёжь города на Неве. Они заслуженно получили одобрение более опытных игроков и пожелания дальнейшего роста.

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