Муфтий на международном образовательном симпозиуме: “Религиозные кадры нужно готовить с учетом собственных богословских и национальных традиций”

Сегодня, в 5 день месяца Раби ‘аль-авваль (22 октября), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил на пленарном заседании международного симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Международный симпозиум проходит в Казани 22-23 октября в рамках IV Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения».

Международную научно-практическую конференцию проводит Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) совместно с Российском исламском институтом. Соорганизаторами конференции выступают Духовное управление мусульман РТ, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Казанская епархия Русской Православной Церкви, Казанская православная духовная семинария.

Международный симпозиум проходит в комбинированном формате с участием более 200 представителей научно-образовательного и научно-экспертного сообщества (научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты); представителей традиционных религий, конфессиональных учебных заведений со всей России, представителей органов власти.

Симпозиум нацелен на формирование позитивного внимания к теологии как отрасли гуманитарного знания, ее взаимодействию с другими науками; укрепление межрелигиозного взаимодействия и развития теологического образования; укрепление государственно-религиозных отношений; консолидация усилий субъектов духовно-нравственного воспитания.

Приветствуя участников международного симпозиума, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил, что в республике укрепилось понимание, что подготовка квалифицированных теологов и религиозных кадров должна осуществляться с учетом собственных богословских и национальных традиций, которые зародились на российской земле в условиях многоконфессионального общества. Заострив внимание на вопросе развития качественной современной системы теологического образования, муфтий хазрат подчеркнул, что это тот вопрос должен ставиться на государственном уровне: «Ведь теология призвана выполнять ответственную ценностно-мировоззренческую и воспитательную миссию, содействовать укреплению межрелигиозного диалога», — сказал он.

Вместе с тем, сохранение гражданского согласия и межрелигиозного мира в обществе так же зависит и от уровня развития системы богословского образования. Ведь некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия. «Если, к примеру, некомпетентный врач допустит ошибку в лечении пациента, то он нанесет вред его здоровью в этой, земной жизни; а неграмотные религиозные деятели способны навредить человеку так, что он будет платить за свои заблуждения в мире вечном!» – сказал муфтий.

В своей речи Камиль хазрат выразил благодарность руководителям страны и республики – Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову за всецелую поддержку в вопросах развития исламского образования в России и в Республике Татарстане. «Благодаря их поддержке, в Татарстане сегодня создана многоуровневая система мусульманского образования. Примечетские курсы, медресе, вузы и Болгарская исламская академия позволяют получить знания об исламе, начиная с основ и до докторского уровня и воспитать доморощенных специалистов, и даже направлять их в другие регионы и страны проповедовать истинные ценности нашей религии», – заключил муфтий.

Помимо муфтия, на пленарном заседании приняли участие также Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан – глава Татарстанской митрополии, ректор Казанской православной духовной семинарии, Главный раввин Республики Татарстан Реб Ицхак Горелик. Кроме того, почетными гостями симпозиума стали заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Светлана Кочетова, директор департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов, Иларион – Митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата, председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, председатель научного совета НОТА, председатель экспертного совета по теологии ВАК при Министерстве науки и высшего образования России, проректор по научной работе ОЦАД, доктор философских наук, профессор Дмитрий Шмонин, исполнительный директор НОТА, кандидат экономических наук, доцент Галина Теплых, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов, председатель Совета по исламскому образованию России, заместитель муфтия республики Татарстан, ректор Российского исламского института, доктор политических наук, профессор Рафик Мухаметшин и др.

Международная конференция затрагивает ряд важных вопросов в развитии теологического образования и межконфессионального диалога в России. На повестку дня выходят такие темы, как теология традиционных религий и взаимодействие научно-педагогических и религиозных сообществ в образовательной среде; духовная безопасность страны, утверждение духовных ценностей, идей межрелигиозного согласия, толерантного отношения к культурным традициям народов России; укрепление государственно-религиозных отношений, посредством позитивного вклада религиозных объединений в жизнь российского общества; теология как фактор поддержания гармоничных межнациональных и межрелигиозных отношений в современном плюралистическом обществе и др.

После пленарного заседания участники международного симпозиума продолжили свою работу в секциях. В частности, они рассматривают вопросы, касающиеся развития мусульманского образования, знакомятся с системой подготовки магистров и докторов в Болгарской исламской академии, с опытом сотрудничества между религиозными и светскими учебными заведениями в Татарстане, опытом подготовки специалистов начального звена с применением религиозных образовательных стандартов, организации учебной деятельности в духовных образовательных организациях с применением дистанционных образовательных технологий, организации научно-исследовательской деятельности и т.д. В это же время в Казанской православной духовной семинарии проходит заседание круглого стола «Взаимодействие христианской и исламской теологии на примере духовных и светских учебных заведений Республики Татарстан».

Завтра, 23 октября, Международной симпозиум «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России» продолжит свою работу в Российском исламском институте. День завершится работой IV Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения» и вручением сертификатов участникам.

По итогам Международного симпозиума ожидается принятие резолюции, разработка рекомендаций; подготовка к изданию сборника (раздела) научных статей.

dumrt.ru