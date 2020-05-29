Новая книга Рафаэля Хакимова посвящена загадочной «Тартарии»

В этой книге на основе исторических карт прослеживается становление «Великой Татарии» и процесс превращения ее в Российскую империю.

Она называется «Этюды об исторической Татарии». Название и объем новой книги Рафаэля Хакимова — директора института Истории имени Ш. Марджани, действительного члена Академии наук Татарстана — весьма скромны. «Этюды» поместились на всего 60 страницах. Но формат книги — 220 мм на 300 мм, горизонтальная верстка текста и иллюстрации, твердая глянцевая обложка и качественная многоцветная печать на хорошей бумаге дают ей вид подарочного издания с глубоким смыслом.

Она чем-то напоминает учебник географии. На самом деле это оригинальное пособие по истории России и тюрко-татарского народа. Компактный альбом (в отличие от огромного «Атласа Тартарии» с 300 картами, изданного Институтом истории АНТ в 2007 году) украшен репродукциями 30 цветных карт с указанием границ средневековых государств. И на каждой из них можно найти загадочную территорию «Тартария». Именно так названы земли Поволжья, Урала, Сибири, и казахских степей даже после присоединения Казанского ханства к Московскому царству. В восприятии старых картографов Голландии, Франции, Германии и современных историков, на этих землях располагались древние татарские государства.

И это настолько интересный факт, что образованному человеку его трудно не заметить. Не случайно, что копию одной из карт «Тартарии» Президент РФ В.В.Путин в январе 2017 года подарил первому Президенту Татарстана М.М.Шаймиеву в честь его 80 летнего юбилея. Фотоснимок о вручении столь эффектного подарка юбиляру, а так же репродукция «той самой» карты публикуются в книге «Этюды…» Академик Рафаэль Хакимов сопровождает карты и интереснейшие исторические фотоснимки лаконичными мыслями и ценными мемуарами. И в этом тексте содержится концептуальная идея происхождения российской империи на базе земель «Тартарии», по мере их постепенного расширения и прирастания другими территориями.

Эта симпатичная книга призвана популяризировать историю. Но она же может побудить интересную дискуссию специалистов о государственном строительстве и логике формирования русских, татар и других российских этносов. Текст и документальные источики дают убедительные аргументы об исторических корнях россиян. Тираж книги — 1000 экземпляров, но нетрудно предположить, что она очень скоро станет библиографической редкостью. Она запомнится как оргинальный подарок к 100 летию ТАССР, показывающий, что автономная советская республика и обновленный Татарстан — известный защитник федерализма и духовная столица татар — построены на серьезном историческом фундаменте.

Римзиль Валеев, журналист.