Онлайн-презентация подворья сибирского татарина запланирована на 7 ноября 2020 года

16 октября село Уленкуль Омской области посетил руководитель оргкомитета проекта Радик Миниханов.

В доме культуры состоялась встреча с местными жителями и гостями села. Почетным гостем встречи стала Сидорова Валентина Ивановна — заместитель директора по культурно-досуговой деятельности БУК Большереченского муниципального района.

Оргкомитет обсудил с местными жителями вопросы, касающиеся подготовки презентации села и подворья сибирского татарина к торжественному открытию.

Местные жители Уленкуля, ученики средней школы и оргкомитет провели субботник на территории подворья сибирского татарина и в доме.

Онлайн-презентация подворья сибирского татарина запланирована на 7 ноября 2020 года.

К сожалению, село не сможет принять гостей из других сел, районного центра, Омска, Казани и других городов. Пандемия внесла свои коррективы в реализацию проекта. Но туристический маршрут готов и будет продемонстрирован в социальных сетях и на сайте проекта Мирас.

Проект по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области реализуется в селе Уленкуль Большереченского района. Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият» с использованием гранта предоставленного Фондом президентских грантов.