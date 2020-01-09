Открыт прием заявок на Международный телевизионный конкурс «Татар моны» имени Ильгама Шакирова (ПОЛОЖЕНИЕ)

С декабря 2019 года начался прием заявок на XI Международный телевизионный конкурс «Татар моны» имени Ильгама Шакирова.
До 15 марта 2020 года в Республике Татарстан, регионах Российской Федерации, зарубежных странах пройдут первые отборочные туры (в очной и заочной форме).
- Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар моны» проводится ежегодно с 2008 года. В 2019 году решением Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова конкурсу присвоено имя народного артиста ТАССР Ильгама Шакирова.
Целями конкурса являются пропаганда татарской народной песни и произведений татарских композиторов, приобщение молодежи к национальным культурным ценностям, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие их творческого потенциала.
Председателем жюри на протяжении десяти лет является заслуженный артист РФ, народный артист РТ, профессор, лауреат Государственной премии имени Г.Тукая Салават Фатхутдинов.