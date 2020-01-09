Открыт прием заявок на Международный телевизионный конкурс «Татар моны» имени Ильгама Шакирова (ПОЛОЖЕНИЕ)

С декабря 2019 года начался прием заявок на XI Международный телевизионный конкурс «Татар моны» имени Ильгама Шакирова.

До 15 марта 2020 года в Республике Татарстан, регионах Российской Федерации, зарубежных странах пройдут первые отборочные туры (в очной и заочной форме).

Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар моны» проводится ежегодно с 2008 года. В 2019 году решением Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова конкурсу присвоено имя народного артиста ТАССР Ильгама Шакирова.

Целями конкурса являются пропаганда татарской народной песни и произведений татарских композиторов, приобщение молодежи к национальным культурным ценностям, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие их творческого потенциала.

Председателем жюри на протяжении десяти лет является заслуженный артист РФ, народный артист РТ, профессор, лауреат Государственной премии имени Г.Тукая Салават Фатхутдинов.

Положение Татар моны