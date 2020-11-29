Пензенские татары определили финалистов конкурса «Тургай-2020»

27 ноября 2020 года Пензенские татары подвели итоги заочного отборочного этапа областного детского фольклорного конкурса «Тургай-2020».

В конкурсе приняли участие детские фольклорные и хореографические коллективы, солисты, инструментальное творчество. Участниками областного конкурса «Тургай» стали коллективы из: Казани, Зеленодольска, Шадринска, Самары, Копейска, Тары.

Всего было прислано на конкурс более 70 работ. Жюри оценивало богатый репертуар фольклорных и хореографических коллективов татарского народного творчества, а также сольные исполнения.

Очный этап детского фольклорного конкурса «Тургай» состоится 6 декабря 2020 года.

Начало мероприятия: 12.00, регистрация с 10.00 до 11.30.

Место проведения: Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Пенза, ул. Суворова, 168А)

Список участников гала-концерта очного этапа конкурса_Тургай-2020

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