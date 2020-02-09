Председатель Национального совета встретился с главой Прокопьевска

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с главой Прокопьевска Андреем Мамаевым. Председатель Национального совета поблагодарил мэра за то, что он встретился с ним несмотря на воскресный день. На что глава города ответил шуткой, что они «шахтеры» и работают без выходных.

Василь Шайхразиев рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар и планах рабочего визита в Кемеровскую область. Так же он отметил, что в Татарстане ведется большая работа по случаю празднования 75-летия Великой Победы и 100-летия ТАССР.

Особое внимание Василь Шайхразиев при разговоре с главой уделил предстоящей переписи населения. Он попросил об объективном опросе. Председатель Нацсовета рассказал, что по информации 2010 года татар в России более 5 миллионов, а в мире более 8 миллионов. Глава города сказал, что в городе по численности на первом месте русские, а на втором — татары.

Андрей Мамаев рассказал, что в городе на очень серьезном уровне проводится праздник Сабантуй. В этом году мероприятие посетил и губернатор области. Также он отметил, что в Прокопьевске ведется строительство мечети.

На встрече с главой города также присутствовал первый заместитель генерального директора компании «Аэрокузбасс» Валерий Хомский. Он сказал, что благодаря Татарстану сделан большой шаг вперёд в воздушном сообщении перевозок авиакомпании Юго-Восток Татарстана. Валерий Хомский отметил, что и сама делегация прилетела на самолёте компании ЮВТ-эйрлайнс. Также он сказал, что написано письмо с предложением увеличить полётный путь до Иркутска. Компания ЮВТ недавно открыла это направление.

Василь Шайхразиев отметил, что в самолёте 2/3 всего количества пассажиров летело из Казани до Екатеринбурга, и дальше также 2/3 из Екатеринбурга до Новокузнецка.

Председатель Национального совета поднял вопрос о возможности снижения цен на билет. Валерий Хомский сказал, что аэропорт Кузбасс делал и будет делать скидки компании ЮВТ

Напомним, Василь Шайхразиев находится в Прокопьевске с рабочим визитом.