Пресс-релиз «ONLINE ТАТАРЧА ДИКТАНТ — 2020»

26 сентября в 11:00 на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета пройдет всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант».

Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризации профессии филологов и преподавателей татарского языка. Акция – ежегодная добровольная и бесплатная для всех желающих, которая проходит одновременно в разных городах РФ и мира. Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в пятый раз. Текст диктанта определяется филологами татарского языка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Диктант проводится одновременно во всех субъектах Российской Федерации, в странах зарубежья и в районах Республики Татарстан. В этом году, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, диктант проводится в онлайн режиме, на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Также будут организованы площадки с компактным проживанием татар в субъектах Российской Федерации, в странах зарубежья и во всех районах Республики Татарстан.

В Татарстане участники акции напишут отрывок из произведения советского татарского писателя и журналиста Ибрагима Гази. В регионах РФ участники напишут отрывок из другого знаменитого произведения татарского писателя, поэта, участника Великой Отечественной войны Наби Даули. В странах зарубежья участники напишут отрывок из рассказа татарского писателя, педагога, публициста и редактора Афзала Шамова. Текст диктанта для Татарстана будет читать профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин, для регионов РФ — Ведущий телеканала ТНВ — Ильдар Киямов, для стран зарубежья — Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель Премии им. М. Джалиля — Филюс Кагиров.

Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессора и доктора филологических наук Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Результаты диктанта опубликуют на официальном сайте diktant.tatar не позднее 30 дней после проведения акции.

Организаторы акции: Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания “Новый Век”.