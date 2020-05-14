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Радио «Китап» анонсировали в Турции

Радио «Китап» анонсировали в Турции

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 14.05.2020 0 9

Турецкая телерадиокомпания TRT анонсировала мобильное приложение национальной радиостанции «Китап».

Напомним, возможность слушать песни на татарском появилась в начале мая этого года. Скачать мобильное приложение могут обладатели устройств, работающих на операционных системах Android и iOS.

Как рассказал главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов, в эфире будут звучать не только песни, но и отрывки из лучших произведений художественной литературы.

Миргаязов отметил, что пока радио «Китап» не вещает на FM-частоте. Частота уже выделена, но не готовы все необходимые для вещания документы.

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