Радио «Китап» анонсировали в Турции

Турецкая телерадиокомпания TRT анонсировала мобильное приложение национальной радиостанции «Китап».
Напомним, возможность слушать песни на татарском появилась в начале мая этого года. Скачать мобильное приложение могут обладатели устройств, работающих на операционных системах Android и iOS.
Как рассказал главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов, в эфире будут звучать не только песни, но и отрывки из лучших произведений художественной литературы.
Миргаязов отметил, что пока радио «Китап» не вещает на FM-частоте. Частота уже выделена, но не готовы все необходимые для вещания документы.