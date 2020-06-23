enrutat
Главная / Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар Галимзян Зарипов по собственному желанию оставил общественную должность
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар Галимзян Зарипов по собственному желанию оставил общественную должность

Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар Галимзян Зарипов по собственному желанию оставил общественную должность

в Новости, Слайдер, Общество, Новости конгресса, Главные новости, 23.06.2020 0 149

О добровольном уходе Галимзяна Салиховича Зарипова с должности в связи с ухудшением здоровья было объявлено на заседании, которое прошло в режиме «zoom» в здании мэрии Набережных Челнов. В заседании приняли участие первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров, заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны Рамиль Марванович Халимов , а также 9 членов бюро.

«От имени Исполкома Всемирного конгресса татар выражаем признательность Галимзяну Салиховичу за активную деятельность «, — со словами благодарности обратился Данис Шакиров.

Новый руководитель Набережночелнинского отделения ВКТ в скором времени будет представлен мэрией Набережных Челнов и согласован со Всемирным конгрессом татар.

На данный момент работа с Челнинским отделением Конгресса возложена на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Даниса Фанисовича Шакирова, который является ответственным за работу татарстанских подразделений Всемирного конгресса татар.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.