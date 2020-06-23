Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар Галимзян Зарипов по собственному желанию оставил общественную должность

О добровольном уходе Галимзяна Салиховича Зарипова с должности в связи с ухудшением здоровья было объявлено на заседании, которое прошло в режиме «zoom» в здании мэрии Набережных Челнов. В заседании приняли участие первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров, заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны Рамиль Марванович Халимов , а также 9 членов бюро.

«От имени Исполкома Всемирного конгресса татар выражаем признательность Галимзяну Салиховичу за активную деятельность «, — со словами благодарности обратился Данис Шакиров.

Новый руководитель Набережночелнинского отделения ВКТ в скором времени будет представлен мэрией Набережных Челнов и согласован со Всемирным конгрессом татар.

На данный момент работа с Челнинским отделением Конгресса возложена на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Даниса Фанисовича Шакирова, который является ответственным за работу татарстанских подразделений Всемирного конгресса татар.