Рустам Минниханов обозначит дальнейший курс развития Татарстана в послании Госсовету

В Казани сегодня состоятся сразу два заседания Государственного Совета Татарстана VI созыва. На 14-м заседании парламента Президент республики Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету.

«На 14-е заседание вносится единственный вопрос – ежегодное послание Президента Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики», – сказала на заседании президиума республиканского парламента 16 сентября секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева. С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция.

Позже начнется 15-е заседание Госсовета Татарстана. В его повестку внесено 16 вопросов, в частности, девять республиканских законопроектов. В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ».

Кроме того, в первом чтении парламентарии обсудят проекты законов, связанные с установлением на 2021 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в республике, и величины прожиточного минимума пенсионера для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

На заседании планируется назначить уполномоченного по правам ребенка и избрать судей Конституционного суда РТ. Депутаты также рассмотрят вопрос об изменениях в составе Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

tatar-inform.ru