Рустам Минниханов: «Взгляды относительно нации, языка и традиций формируются в детстве»

«Взгляды относительно нации, языка и традиций формируются в детстве. К сожалению, сейчас в сельской местности у нас проживает лишь 25% населения. В городе таких традиций нет, общение строится в основном на русском», — сказал Рустам Нургалиевич.

По мнению Президента РТ, обычаи и традиции народа нужно передавать в игровой форме. Что и делает детский телеканал «ШАЯН ТВ».

«Вы — наше будущее, мы опираемся на вас. Мы верим, что в нашу старость наша нация не исчезнет, национальные традиции будут сохранены. Мы думали об этом, открывая канал. Верим, что вы будете продолжать это дело в будущем», — высказался Рустам Минниханов.

tnv.ru