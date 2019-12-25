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Рустам Минниханов: «Взгляды относительно нации, языка и традиций формируются в детстве»

Рустам Минниханов: «Взгляды относительно нации, языка и традиций формируются в детстве»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, Төп яңалыклар, 25.12.2019 0 3

«Взгляды относительно нации, языка и традиций формируются в детстве. К сожалению, сейчас в сельской местности у нас проживает лишь 25% населения. В городе таких традиций нет, общение строится в основном на русском», — сказал Рустам Нургалиевич.

По мнению Президента РТ, обычаи и традиции народа нужно передавать в игровой форме. Что и делает детский телеканал «ШАЯН ТВ».

«Вы — наше будущее, мы опираемся на вас. Мы верим, что в нашу старость наша нация не исчезнет, национальные традиции будут сохранены. Мы думали об этом, открывая канал. Верим, что вы будете продолжать это дело в будущем», — высказался Рустам Минниханов.

tnv.ru

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