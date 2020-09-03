С юбилеем Вас — Гульшат Мунировна!

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕГ ВО ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТАТАР, АКТИВИСТОВ ОБЩЕСТВ И СТРУКТУР ТАТАРСКИХ КРАЕВЕДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЕМ САТЫШЕВУ ГУЛЬШАТ МУНИРОВНУ, руководителя татарского центра и методиста Объединения Национальных Культур «Дом дружбы» Культурно-досугового Центра «Север» города Тара Омской области.

Сатышева Гульшат Мунировна родилась 3 сентября 1970 года в простом ,таежном и уютном татарском селе Ишеево Тарского района Омской области. Побывав в 2018 году в этом селе я был удивлен тем, что большинство жителей села носят фамилию Сатышевы. И знакомство с Гульшат Мунировной у меня получилось случайно также из за ее фамилии.

Работая в Татарстане и в других регионах, в ходе экспедиций и командировок, мне часто приходилось встречаться с названиями сел и деревень : Сатыш, Сатламыш, Ишей и др. Названия таких сел я встречал в Сабинском, Апастовском районах РТ , Ульяновской области и других регионах.

В 2016 году я проводил рекогносцировочные исследования в селе Сатышево (Сатыш) Сабинского района РТ. По итогам работ были размещены материалы в сайтах и газетах. Затем мы выпустили коллективную книгу

« Сатыш – гасырлар аша.1170-2017 еллар» (Казан,Суз,2017,672 стр.),которую позже презентовали на базе Исполкома Всемирного конгресса татар.

В 2017 году я получил по электронной почте письмо из г Тара от Сатышевой Г.М, где она спрашивала о названии и истории села. Позже мы с ней познакомились в ходе Международной конференции по истории татар Омского Прииртышья, которая была проведена в Омске и г.Тара. Так получилась, что в ходе дальнейших наших командировок и поездок в Тару и районы Омской области ,Гульшат Мунировна стала нашей помощницей и консультантом. Мы провели несколько совместных мероприятий на базе Тарского Дома дружбы. Затем она приехала в Казань с группой работников культуры и артистов из г.Тара и мы вместе с ними посетили село Сатышево Сабинского района РТ. В 2019 году она вместе с группой делегации Всемирного конгресса татар побывала в Курганской области, где мы вместе с зауральскими коллегами в райцентре Сафакулево провели Всероссийскую конференцию «Татары Зауралья и Южного Урала :история и современность».

Сатышева Гульшат Мунировна около 30 лет работает в сфере образования и культуры, в том числе, в Тарском объединении национальных культур с ноября 2015 года.

Участники объединений Центра татарской культуры под руководством Г.М.Сатышевой активно пропагандируют народное и эстрадное творчество среди населения города, района и области. Центр активно принимает участие в реализации проектов: Творческая лаборатория «Живые ремёсла», культурно-просветительский проект «Живая старина», «Мастерская творческих каникул «ТеРем», фестиваль «Сибирское разноцветье», Фестиваль национальных культур «Дары тайги» и др. Ежегодно делегация от Тарского района под руководством Сатышевой Г.М. посещает «Дни татарской культуры» в г. Омске, областной и городской праздник «Сабантуй», принимает участие в Региональном конкурсе татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда». В январе 2016 г. ансамбль «Нур» на VII международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь» стал Лауреатом первой степени и получил звание «народный». В 2017-2018 гг. Центр татарской культуры принял участие во Всероссийском фестивале татарского фольклора «Тугэрэк уен» (Республика Татарстан). На высоком профессиональном уровне проходят мероприятия: тематические вечера, выездные концерты, познавательные программы, районный конкурс чтецов им. Мусы Джалиля «Мужество остаётся в веках», Сабантуй, интерактивная программа «Сибирская чайхана» и др. Совместно с татарскими общественными организациями г .Омска ежегодно проводятся конференции, так в 2019 г. совместно с Региональной татарской национально-культурной автономией Омской области, молодежным татарским центром «Алмаз» и Обществом татарских краеведов РТ проведена краеведческая конференция «Татары Омского Прииртышья: историко-культурное наследие и вклад в развитие региона». В том же году, в г. Тара, на базе Дома дружбы,был проведен Круглый стол « Татарское село в Омско-Тарском Прииртышье 6 история,соывременность и перспективы развития».

Благодаря активной деятельности руководителя татарского центра удалось сохранить тесные контакты с Всемирным конгрессом татар Республики Татарстан, Омской городской татарской национально-культурной автономией и народным татаро-башкирским фольклорным ансамблем «Умырзая», региональной татарской национально-культурной автономией Омской области «Маданият», редакцией газеты «Татарский Мир»

Неотъемлемой частью работы центра являются фольклорно-этнографические экспедиции, направленные на изучение быта и культуры своего района.

Активно пропагандирует татарскую культуру ,является автором многих публикаций в областной татарской газеты «Татар доньясы-Татарский мир». Принимает участие в деятельности татарских общественных и религиозных организаций. Делает немало для обучения детей к татарскому языку и культуре.

За годы работы Сатышева Г.М проявила себя инициативным, творческим, ответственным и коммуникабельным специалистом, пользуется авторитетом среди коллег и татарской общественности.

Свою активную деятельность Гульшат Мунировна была отмечена Почётной грамотой Администрации Тарского муниципального района (2019 г), благодарственными письмами и Почетной грамотой Комитета культуры и искусства (2017 г), а также Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар (2019 г.).

Безупречный труд, активная деятельность по сохранению и развитию народной культуры — вот отличительные черты деятельности уважаемой Гульшат Мунировны Сатышевой.

Пользуясь случаем поздравляем уважаемую Гульшат Мунировну с днем рождения и юбилеем, желаем ей дальнейших творческих успехов на благо татарской культуры и жителей Сибири, личного и семейного счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!!!!

От имени друзей и коллег —Альберт Бурханов, председатель Общества татарских краеведов при Всемирном конгрессе татар, профессор.

Город Казань, Республика Татарстан, 3 сентября 2020 года.