«Школа одного дня»: объявляется новый набор слушателей на курсы по чтению намаза

Духовное управление мусульман РТ вновь объявляет набор слушателей в «Школу одного дня». Посетители популярного краткосрочного курса за 7 уроков абсолютно бесплатно смогут освоить навыки чтения намаза и азы Ислама.

Первое вводное занятие пройдет 15 февраля в здании ДУМ РТ (ул.Габдуллы Тукая, 40). Участников проекта «Школа одного дня» обучат порядкам совершения омовения и чтения намаза, ознакомят с основными понятиями науки акыды, также им расскажут о жизни Пророка Мухаммада ﷺ, хараме и халяле, хадже, достоинствах и правилах уразы. Завершится проект 28 марта праздничным маджлисом – «Коръән ашы».

Посещать уроки может любой желающий.

Проект «Школа одного дня» создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов на протяжении 4 лет.

Уроки будут проходить в Галиевской мечети раз в неделю, по субботам с 9.00 до 13.00 часов. Обучение будет вестись как на татарском, так и на русском языках. В план проведений занятий также заложена систематическая раздача обучающего и сопутствующего материала. Каждому участнику «Школы одного дня» предусмотрены подарки.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также можно записаться по телефону: +7 (843) 237-86-18.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата. За четыре сезона этого проекта курсы посетили около 400 человек, по сути, ставшие практикующими мусульманами.

dumrt.ru