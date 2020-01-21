Татарская молодежь Челябинска запустила курс лекций о татарском костюме

18 января они провели первую лекцию и рассказали об истории костюма с VIII до XIX века.

Ребята своими силами изучили костюмы и привели подробный разбор с презентацией. Инересный акцент сделали на тканях, многие участники не знали например, что мужчинам запрещено носить шелк, поэтому в мужских костюмах он никогда не использовался.

Мы попросили разобрать один из костюмов организатора Даниила Абдулина: «На фото изображен мужской костюм начала 19 века. По антуражу можно понять, что это костюм купца. Одежда приобрела приталенный вид на манер европейской моды. Эта тенденция тогда наблюдалась не только у татар, но и у всей России, пришла такая мода с Запада. Головным убором, который мужчины носили постоянно, стала тюбетейка.

В данном примере — каляпуш. Они были разных видов, разных форм. Этот молодой татарин, одет в в рубашку, предположительно туникообразную. Они имели широкое распространение в тот период. Делались обычно из льна или хлопка. Также он одет в жилет — камзол, как у женщин, но мужской вариант по длине был до бедра.

Поверх всего, у молодого человека надет казакин. У него множество имен, джилян и другие. Он исполнен в полоску, это можно считать авторским штрихом, т.к. до середины 19 века, зачастую все исполнялось вручную. Есть историческое допущение, здесь очень много белого цвета, однако, в Европе этот цвет считался цветом низших сословий.»

У ребят в планах проведение мастер-класса по созданию тюбетейки и калфака, а также есть большая мечта — самостоятельно сшить цельный татарский костюм.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru