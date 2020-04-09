Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений для отдыха летом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для отдыха нынешним летом в России и Абхазии.
Сообщается, что, по данным Tvil.ru, средние траты семьи на проживание в Казани в сутки составят 2088,7 рубля. В среднем туристы бронируют отдых в столице Татарстана на 4,5 ночи.
Ранее KazanFirst писал, что в преддверии Всемирного дня историка портал ТурСтат составил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Выяснилось, что по популярности первые места – у музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.