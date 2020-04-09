Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений для отдыха летом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для отдыха нынешним летом в России и Абхазии.

На первом месте оказался Крым. Далее идут Краснодарский и Ставропольский край. Татарстан в этом рейтинге занял четвертое место. В список самых популярных направлений вошли также Ленинградская, Тверская, Ростовская, Оренбургская области, Башкирия и Гагрский район Абхазии.

Сообщается, что, по данным Tvil.ru, средние траты семьи на проживание в Казани в сутки составят 2088,7 рубля. В среднем туристы бронируют отдых в столице Татарстана на 4,5 ночи.

Ранее KazanFirst писал, что в преддверии Всемирного дня историка портал ТурСтат составил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Выяснилось, что по популярности первые места – у музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

kazanfirst.ru