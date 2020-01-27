В библиотеке Казанского университета открылась выставка «ТАССР: дорога длиною в век»

В научной библиотеке Казанского университета открылась выставка «ТАССР: дорога длиною в век». Экспозиция приурочена к 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и состоит из трех разделов, освещающих этапы развития республики.

В первом разделе «Татарская автономная республика. Начало» представлены издания о зарождении республики, в том числе тексты первой Конституции и первых декретов новой власти. Второй раздел «Советская Татария в судьбах и документах» посвящен руководителям республики – Фикряту Табееву, Минтимеру Шаймиеву, а также другим государственным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие Татарстана. В третьем разделе «Модель Татарстана в системе российского федерализма» представлены книги, освещающие новейший этап в истории республики. В 1992 году Татария преобразована в Республику Татарстан – суверенное государственное образование в составе Российской Федерации. Литература содержит информацию об особенностях ее социально-политического развития, национальной и языковой политики, событиях культурной жизни.

Выставка открыта в библиотеке по адресу: ул.Кремлевская, 35 (четвертый этаж в читальном зале № 2). Вход свободный.

kzn.ru