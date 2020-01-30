В Калининграде дети научились делать кыстыбый

26 декабря 2020 года представитель «Ак калфак» в Калининградской области, член правления Общества культуры «Кардашлар» Лилия Габбасова организовала для детей очередное интересное мероприятие.

Первая часть занятия была посвящена татарскому языку. Квалифицированный преподаватель Гульнара Кинжабаева увлекла детей интересной игрой «Буква – слово», где дети запоминали слова, начинающиеся на определенную букву татарского алфавита.

Вторая часть занятия – мастер-класс, его в этот раз решили провести как гастрономический на тему: «Секреты национальной кулинарии».

Есть такое татарское блюдо, называется «Кыстыбый». Вот его и выбрали в качестве выпечки. В классике это пресные лепешки, обжаренные на сухой сковородке с обеих сторон, сложенные пополам с начинкой из картофельного пюре или пшенной каши. Края кыстыбыя не защипываются.

Но на практике в каждой татарской семье свой рецепт теста. Своим особым рецептом поделился Радик Санагатуллин, который и провел весь мастер-класс.

Вначале дети внимательно выслушали об особенностях татарской кулинарии, о рецептуре выбранного блюда, о правилах безопасности на кухне.

Юные кулинары научились готовить и раскатывать тесто, делать начинку. В итоге прикоснулись к секретам приготовления этого блюда. Увидели какой длинный путь проходит хлеб, пока дойдет до нашего стола.

Дети были восхищены тем, как из обычных продуктов получился кулинарный шедевр. Который, оказывается не так сложно сделать своими руками. Всё занятие прошло в игровой форме.

Гастрономический мастер-класс получился необычной игрой, развлечением. В результате — очень довольные дети, и родители, уверенные, что из них появятся настоящие помощники в домашних делах.

В мастер-классе приняли участие дети от 6-ти до 10-ти лет. Вкусным подарком за усердие и старание стало совместное чаепитие с только что изготовленным блюдом «Кыстыбый». Задорный смех перебивал весёлый разговор, каждый хотел поделиться впечатлениями.

Проведенное мероприятие совместило учебное занятие с кулинарным творчеством, дети прикоснулись к секретам татарской кухни, помогло приобрести навыки дружной командной работы.