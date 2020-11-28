В Казани пройдет ХII Всероссийский театральный фестиваль «Ремесло»

C 1 по 6 декабря 2020 года в Казани пройдет ХII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране география фестиваля вынужденно сузилась, но программа обещает быть насыщенной. В афише фестиваля 16 спектаклей театров Татарстана. Всего на фестивале будет представлено 11 театральных коллективов.

Фестиваль «Ремесло» дает возможность молодым режиссерам заявить о себе в профессиональном сообществе. К участию в фестивале допускаются спектакли, поставленные режиссерами в возрасте до 35 лет или в течение 5 лет после дебюта в профессии. Зрители увидят спектакли, премьеры которых состоялись в течение последнего театрального сезона.

Спектакли «Ремесла» покажут на 6 театральных площадках Казани: ТЮЗ им.Г.Кариева, ТГАТ им. Г.Камала, Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина, Театр юного зрителя, Татарский государственный театр кукол «Экият», театральная площадка «MOÑ».

Кроме фестивальной, в рамках «Ремесла» предусмотрена и образовательная программа. В «Доме татарской книги» («Татар китабы йорты») по адресу г. Казань, ул. Островского, д. 15 пройдет цикл встреч-лекций с известными деятелями театрального искусства. С программой фестиваля можно будет ознакомиться на сайте театра Кариева в разделе «Проекты»: https://karievteatr.ru/projects/remeslo2020

Напомним, I Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» прошел в Казани в 2009 году по инициативе ТГАТ им. Г.Камала и был поддержан Министерством культуры РТ. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры и Союз театральных деятелей Республики Татарстан, с 2019 года организатором фестиваля является КТГ ТЮЗ им.Г.Кариева.

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