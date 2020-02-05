В Казани пройдут IV Всероссийские соревнования по джиу-джитсу на Кубок Марджани

29 февраля в Казани пройдут IV Всероссийские соревнования по джиу-джитсу среди мужчин и женщин на Кубок Марджани. В этом году турнир посвящен 100-летию образования ТАССР. Организаторами соревнований являются Духовное управление мусульман РТ и Федерация Джиу-джитсу РТ.

Состязания пройдут во Дворце единоборств «Ак барс». Главным призом традиционно станет путевка в хадж в 2020 году. Такую возможность для победителя спортивного события предоставит ДУМ РТ и официальный хадж-оператор в Татарстане «ДУМ РТ Хадж». Приятные сюрпризы ждут также и болельщиков – в этом году организаторы разыграют призы среди зрителей от главных спонсоров соревнований.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России – обладатели квалификации не ниже 1 разряда по джиу-джитсу 2001 г.р. и старше. Спортсмены будут состязаться в 12 весовых категориях: среди мужчин – 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг и 94+ кг, среди женщин – 49 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг, 70+ кг.

Примечательно, что Россия входит в число лидеров по уровню развития джиу-джитсу в мире. Турнир проводится для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени страны. Кроме того, по результатам состязаний, при условии выполнения требований ЕВСК, спортсмены, занявшие первое место, имеют право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России». Соревнования названы именем Шигабутдина Марджани в память о великом татарском богослове, известном также своими выдающими бойцовскими достижениями.

В предыдущих соревнованиях в 2019 году приняли участие свыше 120 ти спортсменов со всех уголков России. Всем победителям соревнований в каждой из весовых категорий вручены кубки, медали, дипломы, а также памятные подарки от спонсоров.

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями разных конфессий. Инициативы ДУМ РТ в области ЗОЖ формируют среди молодежи высокообразованных современных личностей с религиозными убеждениями и активной гражданской позицией, уважение к культурно-историческому наследию своего народа и культуре других своих соотечественников.

dumrt.ru