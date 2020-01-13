В Омской области восстанавливают старинное подворье сибирского татарина

Отдалённое село Уленкуль Большереченского района Омской области на первый взгляд может показаться обычной тихой деревней. Однако местное татарское население при поддержке общественных организаций заинтересовано в сохранении своего культурного наследия. Чтобы вернуть селу былую привлекательность, Региональная татарская автономия «Маданият» занимается сейчас реализацией амбициозного проекта — в Уленкуле планируют создать аналог культурного комплекса «Старина сибирская», расположенного в Большеречье.

По задумке общественников комплекс этнографического и сельского туризма «Мирас» будет включать в себя реконструированные дом и подворье сибирского татарина 19-20 веков. «Маданият» нашли и выкупили дом у местных жителей, расчистили территорию, начали работы по изготовлению подворья и ремонта дома. Средства удалось привлечь с помощью президентского гранта в 3 млн рублей, ещё млн общественники собрали сами.

— Сейчас пока зима, и всё заметено снегом и холодно, ведутся отделочные работы и работы внутри дома и амбара. Наш сельский мастер снял резные узоры с окон дома. Во время осмотра вчера объяснил, что они сгнили, нет смысла восстанавливать, будет изготавливать новые. Нужно будет перекрыть крышу весной, провести все работы на подворье. Подготовить площадку для установки юрты. Она будет летней, для приёма гостей работать с весны до осени. С нами был наш дизайнер Сергей Юдин, он изготовит железное антивандальное декоративное сооружение с надписью «Я люблю Уленкуль», или «Мин яратам Уленкуль» на татарском языке. Работы планируем завершить к началу лета. Летом будем принимать туристов из города и других районов области, ожидаем делегацию из Республики Татарстан, — рассказал «Омск Здесь» специалист по продвижению проекта Камиль Сайфулин.

Проблем с наполнением комплекса предметами старины и культурного наследия возникнуть не должно, в местной школе им Мусы Джалиля уже давно работают три музея татарской истории. Смотритель музеев Сиятин Чумаров рассказал, что в 1970 годы многие жители Уленкуля сами отдавали экспонаты этнографам и студентам кафедры этнографии и музееведения Омского государственного университета. Но даже при этом в трёх школьных музеях хранится достаточное количество экспонатов, которые могут познакомить с жизнью, историей и бытом сибирских татар.

Чтобы привлекать туристов и жителей региона в Уленкуль, общественникам нужен грандиозный проект. По задумке это может быть как гастрономический, так и этнотуризм. Не исключено и проведение фестиваля культуры питания сибирских татар.

omskzdes.ru