В Оренбурге открывается выставка «В гостях у татар»

18 сентября 2020 года в 16:00 в аккаунте Оренбургского областного музея изобразительных искусств пройдет онлайн трансляция открытия передвижной выставки «В гостях у татар» из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Выставка «В гостях у татар» – это 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате 14 международных арт-симпозиумов, и 68 предметов декоративно-прикладного искусства. Экспозиция рассказывает о буднях и праздниках, обрядах и обычаях татарского народа – это настоящая красочная энциклопедия национальной культуры.
Ярким дополнением к экспозиции являются декоративные панно, головные уборы, одежда, выполненные в технике кожаной мозаики обувь и сумочки, авторские куклы ручной работы и многое другое.
По традиции, открытие будет сопровождаться творческими номерами татарских артистов, вручением фирменных сувениров из Елабуги и дегустацией национальных лакомств.
Адрес музея: Оренбург, пер. Каширина, 29
Время работы музея:
- среда – воскресенье 10:30–18:00
- понедельник и вторник – выходные дни
Телефон: 8-353-277-64-83.