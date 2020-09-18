В Оренбурге открывается выставка «В гостях у татар»

18 сентября 2020 года в 16:00 в аккаунте Оренбургского областного музея изобразительных искусств пройдет онлайн трансляция открытия передвижной выставки «В гостях у татар» из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Выставка «В гостях у татар» – это 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате 14 международных арт-симпозиумов, и 68 предметов декоративно-прикладного искусства. Экспозиция рассказывает о буднях и праздниках, обрядах и обычаях татарского народа – это настоящая красочная энциклопедия национальной культуры.

Ярким дополнением к экспозиции являются декоративные панно, головные уборы, одежда, выполненные в технике кожаной мозаики обувь и сумочки, авторские куклы ручной работы и многое другое.

По традиции, открытие будет сопровождаться творческими номерами татарских артистов, вручением фирменных сувениров из Елабуги и дегустацией национальных лакомств.

Адрес музея: Оренбург, пер. Каширина, 29

Время работы музея:

среда – воскресенье 10:30–18:00

понедельник и вторник – выходные дни

Телефон: 8-353-277-64-83.

tatarlar.info