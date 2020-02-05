В Центре национальных культур Нижневартовска прошла церемония передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР

После официальных встреч с Главой города Нижневартовска Василием Тихоновым и активом татарских общественных организаций Уральского Федерального округа заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Васил Шайхразиев посетил Центр национальных культур г. Нижневартовска.

Председатель Национального Совета ознакомил соотечественников с планом работы Всемирного конгресса татар на 2020 год и предстоящими мероприятиями, приуроченными к празднованию 100-летия ТАССР, 75-летию Великой Победы, а также Всероссийской переписью населения.

На торжественной церемонии чествования флага 100-летия образования Татарской АССР присутствовали Глава города Нижневартовска Василий Тихонов и заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Николай Милькис.

Василий Тихонов подчеркнул, что татары вносят большой вклад в экономическое развитие региона.

Мероприятие завершилось концертом, посвященным 100-летию образования ТАССР. Своими выступлениями собравшихся порадовали Народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева и певец Ильхам Шариф.