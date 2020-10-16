В Уфе откроется новое здание Российского исламского университета

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Верховным муфтием России, председателем Центрального Духовного управления мусульман России Талгатом хазратом Таджутдином.

Перед началом официальной встречи председатель Духовного управления ознакомил Василя Шайхразиева с новым строящимся зданием Российского исламского университета в г.Уфа. По словам Талгата Таджутдина, официальное открытие учебного заведения состоится 16-17 июня 2021 года. Позже беседа продолжилась в резиденции Верховного муфтия.

Председатель Национального совета рассказал о рабочих поездках в Челябинскую и Курганскую область, в Мишкинский, Бураевский районы Башкортостана, а также представил нового постоянного представителя Татарстана в Башкортостане Юсупа Якубова.

В свою очередь, Талгат хазрат Таджутдин отметил, что мусульмане очень переживали за «Изге Болгар җыены», который не состоялся в этом году из-за пандемии. Василь Шайхразиев отметил, что в 2021 году «Собрание в священном Болгаре» необходимо принять и как генеральную репетицию торжественного мероприятия, посвященного 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, которая состоится в 2022 году.

В завершение встречи председатель Национального совета поздравил и подарил памятный подарок Талгат хазрату в честь недавно прошедшего дня рождения.